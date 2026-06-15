Qendra Estetike The Beauty Retreat në Ksamil kërkon Terapist/e Masazhi
Qendra Estetike The Beauty Retreat në Ksamil kërkon të punësojë Terapist/e Msazhi – Wellness & Estetikë
• Përvoja përbën avantazh
• Komunikim korrekt me klientët
• Profesionalizëm dhe përkushtim në punë
Ofrohet ambient profesional dhe serioz pune.
Kontakt: 069 79 97 174
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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