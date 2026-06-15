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Rama: Menduan se deti u bë kos, qeveria po mbytet dhe erdhi ora për lugët në brezat e tyre

15/06/2610:48

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Rama: Menduan se deti u bë kos, qeveria po mbytet dhe erdhi ora për lugët në brezat e tyre. Rama: Ata po dëmtojnë turizmin dhe imazhin e Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestat e qytetarëve, duke deklaruar se protesta ka humbur tashmë lidhjen me çështjen fillestare dhe po shkakton pasoja për ekonominë dhe sezonin turistik.

 

 

Në një reagim të gjatë publik, Rama shprehet se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë paqësisht, por sipas tij dokumentacioni dhe veprimet e qeverisë tregojnë se procesi është zhvilluar në përputhje me interesin publik dhe standardet ndërkombëtare.

 

Kreu i qeverisë argumenton se protesta po krijon një perceptim negativ për Shqipërinë, duke dëmtuar imazhin e vendit si destinacion turistik dhe si vend mikpritës për investimet e huaja. Ai thekson se anulimet e rezervimeve në hotele dhe bllokimet e rrugëve mund të kenë ndikim negativ ekonomik për familjet që jetojnë nga turizmi.

 

Rama kritikon gjithashtu bllokimin e rrugës së aeroportit të Rinasit, duke e cilësuar atë si një veprim që cenon lirinë e lëvizjes së qytetarëve dhe turistëve. Sipas tij, protesta është devijuar nga elementë që ai i quan “mendje të liga dhe duar të këqija”, të cilët po e përdorin atë për qëllime destruktive.

 

Duke komentuar mbështetjen që protesta ka marrë nga figura të ndryshme publike, Rama u shpreh se disa prej tyre “menduan se deti u bë kos, qeveria po mbytet dhe erdhi ora për lugët në brezat e tyre”, duke i akuzuar se po përpiqen të përfitojnë politikisht nga situata.

 

Kryeministri shpreh gjithashtu keqardhje për të rinjtë që, sipas tij, janë përfshirë në protestë duke besuar se po marrin pjesë në një kauzë të drejtë, por që më pas kanë kuptuar se janë manipuluar nga grupe me interesa të tjera.

 

Në fund të reagimit, Rama deklaron se përfituesit e vetëm të kësaj situate do të jenë qeveria dhe Partia Socialiste. Sipas tij, qeveria do të nxjerrë mësime nga shqetësimet legjitime të protestuesve, ndërsa Partia Socialiste do të dalë më e fortë politikisht pasi, sipas tij, “të shpërndahet mjegulla” e krijuar nga kjo përballje. Saranda Web

 

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