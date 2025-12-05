“Festivali i Mandarinës – Agrume dhe Diell” në Konispol më 6 dhjetor 2025
“Festivali i Mandarinës – Agrume dhe Diell” në Konispol më 6 dhjetor 2025: Traditë, Turizëm dhe Shije Mesdhetare
Konispoli, porta jugore e Shqipërisë dhe djepi i agrumeve shqiptare, do të shndërrohet më 6 dhjetor 2025 në një skenë të madhe festive, ku aroma e mandarinave, ngjyrat e panairit dhe ritmi i kulturës lokale do të krijojnë një atmosferë unike mes traditës dhe turizmit.
“Festivali i Mandarinës – Agrume dhe Diell” në Konispol, i kthyer tashmë në një nga aktivitetet më karakteristike të rajonit, organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Bashkisë Konispol dhe Butrint Management Foundation, duke synuar promovimin e agrumeve, artizanatit, gastronomisë dhe trashëgimisë kulturore të zonës.
Ky festival pritet të jetë një magnet për vizitorë nga gjithë jugu i Shqipërisë, Saranda, Finiqi, Konispoli, Delvina, por edhe nga Greqia e afërt, duke e forcuar rolin e Konispolit si destinacion turistik dhe kulturor.
Axhenda Zyrtare e Festivalit të Mandarinës 2025 – “Agrume dhe Diell”
🕚 11:00 – Hapja e Festës
Vendndodhja: Plantacioni i Agrumeve
- Pritja e të ftuarve dhe fjalë përshëndetëse nga përfaqësues institucionalë.
- Atmosferë festive mes aromës së agrumeve dhe dekorit tradicional.
Në skenën pranë panairit:
- Recitime dhe performanca artistike nga fëmijët e zonës, një prezantim i brezit të ri që ruan dhe përcjell identitetin kulturor të Konispolit.
🕛 12:00 – Vjelja e Përbashkët e Mandarinave
Një aktivitet simbolik dhe i dashur për pjesëmarrësit, që u jep mundësinë të prekin nga afër punën, traditën dhe historinë e bujqve konispolatë.
🕒 13:00 – Konkursi i Vjelësve
Vendndodhja: Zona e Panairit
- Peshimi i agrumeve të mbledhura.
- Shpallja e vjelësit më të mirë dhe ndarja e një çmimi simbolik që nderon mjeshtërinë dhe pasionin e punës në plantacione.
🕞 13:30 – “Shije nga Zonjat e Konispolit”
Një nga momentet më të shumëpritura, ku tradita e kuzhinës vendase vjen në pah përmes:
- Degustimeve të gatimeve tipike të Konispolit.
- Panairit me produkte artizanale dhe përpunime të agrumeve.
- Koncert me këngë dhe valle tradicionale, duke krijuar atmosferën e një feste të vërtetë popullore.
Pranë plantacionit të agrumeve:
- Performancë nga Grupi i Valleve të Konispolit.
- Koncert i këngëtarit Gëzim Kaso me orkestër.
Vizitë në Kishën e Mursisë
- Eksplorim i trashëgimisë historike, arkitekturës dhe rrëfimit kulturor të zonës.
🕓 14:00 – Lëvizja drejt Kalasë Trekëndore
Një udhëtim drejt monumentit emblemë të Konispolit, prej ku hapen pamje impresionuese të gjirit, fshatrave dhe plantacioneve të agrumeve të shtrira si një tapet i artë mesdhetar.
🕟 14:30 – Tavolina e Dialogut & Drekë Tematike “Agrume dhe Diell”
Vendndodhja: Kalaja Trekëndore
- Panair me produkte vendore dhe artizanale.
- Diskutim mbi sfidat dhe potencialet e bujqësisë, turizmit dhe bashkëpunimit ndërsektorial.Dreka tematike:
Shefi i njohur Genti Skendaj përgatit një menu të veçantë, të qëndrueshme dhe të frymëzuar nga produktet e territorit — një përzierje mjeshtërore mes shijes tradicionale dhe kreativitetit modern.
🕕 16:00 – Mbyllja e Eventit
Një përmbyllje festive me interpretim artistik dhe falënderime për të gjithë pjesëmarrësit, partnerët dhe vizitorët.
Një Festë që Lartëson Identitetin dhe Shijen e Konispolit
“Festivali i Mandarinës – Agrume dhe Diell” nuk është vetëm një aktivitet kulturor, por një pasqyrë e shpirtit të Konispolit: punës, traditës, shijes së agrumeve, mikpritjes së ngrohtë dhe harmonisë së natyrës me njerëzit.
Ky event synon të:
- Nxisë turizmin gjithëvjetor në zonë.
- Promovojë prodhimet tipike dhe ekonominë lokale.
- Forcojë identitetin kulturor dhe historik të Konispolit.
- Krijojë ura bashkëpunimi mes institucioneve, biznesit dhe komunitetit.
Me panoramat e tij të mrekullueshme, gastronominë e pasur dhe traditën shekullore të agrumeve, Konispoli është gati të mirëpresë vizitorë nga brenda dhe jashtë vendit, duke ofruar një eksperiencë që nuk harrohet lehtë.
