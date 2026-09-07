Ëndrra Palace në Sarandë – Ambient elegant për dasma, fejesa dhe evente
Ëndrra Palace në Sarandë – Ambient elegant për dasma, fejesa dhe evente
✨ ËNDRRA PALACE – ÇDO GËZIM MERITON NJË AMBIENT TË VEÇANTË! ✨
Në Vrion, Sarandë, Endrra Palace ju mirëpret në një ambient modern, elegant dhe të bollshëm për organizimin e momenteve më të rëndësishme të jetës suaj.
💍 Dasma
💐 Fejesa
🥂 Përvjetorë
🎉 Ditëlindje dhe gëzime familjare
✨ Evente dhe festa të ndryshme
Me hapësirë të bollshme, komoditet dhe kujdes në organizim, Endrra Palace ofron ambientin e duhur për ta kthyer çdo festë në një kujtim të veçantë.
📍 Endrra Palace – Vrion, Sarandë
📞 Kontakt: 069 656 5810
📲 Instagram: @endrrapalace
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