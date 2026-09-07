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Ëndrra Palace në Sarandë – Ambient elegant për dasma, fejesa dhe evente

07/09/2618:36

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Ëndrra Palace në Sarandë – Ambient elegant për dasma, fejesa dhe evente

ËNDRRA PALACE – ÇDO GËZIM MERITON NJË AMBIENT TË VEÇANTË!

 

 

Vrion, Sarandë, Endrra Palace ju mirëpret në një ambient modern, elegant dhe të bollshëm për organizimin e momenteve më të rëndësishme të jetës suaj.

 

💍 Dasma
💐 Fejesa
🥂 Përvjetorë
🎉 Ditëlindje dhe gëzime familjare
✨ Evente dhe festa të ndryshme

 

Me hapësirë të bollshme, komoditet dhe kujdes në organizim, Endrra Palace ofron ambientin e duhur për ta kthyer çdo festë në një kujtim të veçantë.

 

📍 Endrra Palace – Vrion, Sarandë
📞 Kontakt: 069 656 5810
📲 Instagram: @endrrapalace

 

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