Ëndërronte Kategorinë e Parë, Butrinti më 13 shtator nis sezonin me derbin në Delvinë
Ëndërronte Kategorinë e Parë, Butrinti më 13 shtator nis sezonin me derbin në Delvinë
Butrinti do të nisë më 13 shtator aventurën e re në Kategorinë e Dytë, ndonëse pritshmëritë në Sarandë gjatë muajve të fundit ishin të lidhura me një rikthim të mundshëm në Kategorinë e Parë. Tashmë skuadra sarandjote njeh kundërshtarët dhe kalendarin e fazës së parë, ndërsa sezoni hapet menjëherë me një përballje të veçantë: derbin e jugut ndaj Delvinës. Shorti i ka rezervuar Butrintit një nisje interesante, me disa ndeshje të forta që mund të tregojnë që në javët e para ambiciet reale të skuadrës për këtë kampionat.
Më 13 shtator, në javën e parë, Butrinti do të udhëtojë drejt Delvinës. Përtej pikëve, sfida ka peshën e një derbi lokal mes dy skuadrave fqinje dhe pritet të tërheqë interesin e tifozëve të të dy qyteteve.
Në javën e dytë, Butrinti do të luajë për herë të parë përpara publikut sarandjot, duke pritur Bylis B. Më pas kalendari e çon skuadrën në Fier për përballjen me Apoloninë, ndërsa në javën e katërt sarandjotët rikthehen në shtëpi për sfidën ndaj Albpetrolit.
Java e pestë parashikon transfertën ndaj Devollit, përpara një tjetër takimi që pritet me interes të madh në Sarandë. Në javën e gjashtë, Butrinti do të presë Luftëtarin, në një duel tradicional të jugut që pritet të sjellë rivalitet dhe interes të lartë në shkallët e stadiumit.
Pas Luftëtarit, skuadra sarandjote do të udhëtojë drejt Maliqit, ndërsa në javën e tetë do të presë Tomorin në Sarandë. Në javën e nëntë Butrinti luan në transfertë ndaj Këlcyrës, përpara pushimit të parashikuar në javën e dhjetë.
Faza e parë do të mbyllet në Sarandë, me Butrintin që në javën e 11-të do të presë Memaliajn.
Për Butrintin nis kështu një tjetër sezon në Kategorinë e Dytë. Në Sarandë shpresat kishin qenë për një tjetër skenar dhe për mundësinë e rikthimit në Kategorinë e Parë, por tashmë fusha do të jetë ajo që do të përcaktojë rrugëtimin e skuadrës.
Me një kalendar që sjell derbin ndaj Delvinës që në start dhe disa përballje të forta në javët pasuese, Butrinti do të ketë mundësinë të tregojë që në fillim nëse mund të jetë një prej skuadrave protagoniste dhe pretendente të sezonit të ri. Saranda Web
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