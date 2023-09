Deputetja e Sarandës Anila Denaj rikthehet në kabinetin Rama, ja ministria që do t’i besohet

Deputetja e Sarandës Anila Denaj rikthehet në kabinetin Rama

Kryeministri Edi Rama bëri me dije gjatë Asamblesë Kombëtare ndryshimet e reja në qeveri. Në kabinetin qeveritar duket se ka disa emra të rinj. Ministër i Financave dhe Ekonomisë do të jetë Ervin Mete. Igli Hasani do të jetë Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme, ndërsa Anila Denaj Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ndryshimet për kabinetin:

Ervin Mete ministër i Ekonomisë dhe Financave

Igli Hasani Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

Anila Denaj Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ogerta Manastirliu Ministër i Arsimit dhe Sportit

Albana Kociu Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Delina Ibrahimaj Ministër shteti për sipërmarrjen

Arbi Mazniku Ministër shteti për pushtetin vendor

Shkrihet ministria e shtetit për standardet dhe shërbimet

