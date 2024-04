Ndahet nga jeta njeriu i mirë dhe punëtor Vladimir Çumani

Është ndarë nga jeta në moshën 75-vjeçare Vladimir Ramadan Çumani.

Vladimir Çumani lindi dhe u rrit ne qytetin e Sarandes. .Dha kontributin e tij ne shumë institucione shteterore duke punuar me shume ndershmeri dhe perkushtim.

Vladimiri ishte nje mik i perkushtuar, i papertuar, i kudogjendur per te gjithe miqte dhe te afermit e tij. Shtepia e Ladi Çumani ishte porte e hapur per te gjithe njerezit qe e donin dhe e nderonin. Ishte nje prind i devotshem, kerkues dhe me shume autoritet.

Largimi i Vladimir Çumani eshte nje humbje e madhe per familjen, bashkeshorten, vajzat, nipin dhe mbesat, vellane dhe motrat e tij.

Per te kryer nderimet e fundit, familja mirepret miqte dhe dashamiresit prane agjensise funerale Bebri, data 14/04/2024, ora 13:00