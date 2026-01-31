Debate të forta / Këshilli Bashkiak Sarandë miraton kalimin e vilave qeveritare në “Polin e Zhvillimit të Sarandës”
Debate të forta / Këshilli Bashkiak Sarandë miraton kalimin e vilave qeveritare në “Polin e Zhvillimit të Sarandës”
Mbledhja e Këshilli Bashkiak Sarandë zhvilluar më 29 janar 2026 e transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web, është shoqëruar me debate të forta mes anëtarëve, teksa në rend dite ishte një nga çështjet më të diskutuara të kohëve të fundit.
Me shumicë votash, Këshilli Bashkiak ka miratuar kalimin e pronës së vilave qeveritare në planin e ashtuquajtur “Poli i Zhvillimit të Sarandës”, një projekt që synon transformimin dhe zhvillimin e kësaj zone me rëndësi strategjike për qytetin.
Sipas vendimit të miratuar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Sarandë do të jenë bashkëpronarë të pronës, ndërsa menaxhimi i saj për 5 vitet e para do të kryhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
Gjatë diskutimeve, disa këshilltarë ngritën shqetësime lidhur me transparencën, mënyrën e administrimit dhe ndikimin afatgjatë të këtij vendimi për qytetin e Sarandës, ndërsa pala mbështetëse e projektit theksoi rëndësinë e zhvillimit urban dhe ekonomik që, sipas tyre, pritet të sjellë “Poli i Zhvillimit”.
Saranda Web do të vijojë të ndjekë dhe informojë mbi zhvillimet e mëtejshme që lidhen me këtë vendim dhe pasojat e tij për qytetin.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Debate të forta / Këshilli Bashkiak Sarandë miraton kalimin e vilave qeveritare në “Polin e Zhvillimit të Sarandës”
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
31/01/2611:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
31/01/2611:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
31/01/2611:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
31/01/2611:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
31/01/2611:03