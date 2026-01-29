Sot, 29 janar 2026, mblidhet Këshilli Bashkiak Sarandë – VIDEO
Sot, 29 janar 2026, mblidhet Këshilli Bashkiak Sarandë – Ja rendi i ditës
Sot, më 29.01.2026, në orën 13:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Sarandë, zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë.
Në këtë mbledhje, këshilltarët bashkiakë do të shqyrtojnë dhe diskutojnë disa projektvendime të rëndësishme me ndikim social, ekonomik dhe arsimor për komunitetin.
NDIQENI DREJTPËRDREJT
Rendi i ditës përfshin projektvendime që lidhen me përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Dhjetor 2025, si dhe dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për të njëjtin muaj. Po ashtu, do të shqyrtohet miratimi i kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti vendor për vitin 2026.
Në rendin e ditës është edhe miratimi i listës së përfituesve nga programi i subvencionimit të qirasë në tregun e lirë, si dhe miratimi i listës emërore të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike që do të përfitojnë bursa financiare për vitin shkollor 2025–2026.
Gjithashtu, pritet të shqyrtohet përdorimi dhe plani i shpërndarjes së fondit të grantit të bazuar në performancë për bashkitë për vitin 2025, si dhe një ndryshim në fushën e përdorimit të pasurive nr. 15/609 dhe 15/610, në zonën kadastrale 8642, në pronësi të Bashkisë Sarandë. Ky ndryshim synon shtimin e fushës së përdorimit për zhvillimin e programeve të arsimit parauniversitar dhe për realizimin e projektit “Poli i Zhvillimit Turistik Sarandë”.
Në fund të mbledhjes, do të prezantohet edhe raporti mbi veprimtarinë e Këshillit të Bashkisë për vitin 2025.
Mbledhja pritet të sjellë vendimmarrje me rëndësi për politikat sociale, arsimin, zhvillimin urban dhe planifikimin strategjik të qytetit të Sarandës.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Kësti i dytë i dëmshpërblimeve nga zjarret e verës: 400 milionë lekë për Finiqin, 360 milionë për Delvinën
Shqiptarët ikin, qeveria negocion për punëtorë nga Indonezia / Alarm për mbrojtjen, kushtet e punës dhe mashtrimet
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
29/01/2611:26
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
29/01/2611:26
Suvenire nga Saranda
29/01/2611:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
29/01/2611:26
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
29/01/2611:26