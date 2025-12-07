Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web
Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web
Sot, në orën 13:00, ekipi i Butrintit do të përballet me Shkumbinin në një takim të rëndësishëm të kampionatit, një sfidë që pritet me interes të lartë nga sportdashësit sarandiotë.
Ndeshja do të transmetohet drejtpërdrejt nga Saranda Web, si në Facebook ashtu edhe në kanalin tonë në YouTube, duke ofruar pamje cilësore dhe mbulim të plotë të ndeshjes.
Ky është një moment i rëndësishëm për ekipin tonë, i cili kërkon mbështetjen e tifozëve në çdo hap të rrugëtimit sportiv. Ju ftojmë të na ndiqni LIVE dhe të jeni pjesë e emocioneve që rezervon kjo përballje.
