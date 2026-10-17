Butrinti pret Albpetrol në Sarandë, ndeshja transmetohet LIVE në Saranda Web
Butrinti do të përballet me ekipin e Albpetrol të Patosit të dielën, më 18 tetor, në orën 13:30, në stadiumin “Andon Lapa” të Sarandës. Takimi i Kategorisë së Dytë, Grupi B, do të transmetohet drejtpërdrejt në Saranda Web, duke u dhënë mundësi tifozëve ta ndjekin përballjen edhe në distancë.
Skuadra sarandiote hyn në këtë ndeshje me 6 pikë të grumbulluara në tri takimet e para, falë dy fitoreve. Butrinti renditet në vendin e katërt dhe synon një tjetër rezultat pozitiv për të qëndruar pranë kreut të klasifikimit.
Përballë do të ketë Albpetrolin e Patosit, që mban vendin e gjashtë me 3 pikë pas tri ndeshjeve. Për vendasit, takimi në “Andon Lapa” është një mundësi për të shtuar pikët përpara publikut sarandiot, ndërsa miqtë do të kërkojnë të marrin rezultat në transfertë.
Delvina pret kryesuesit e Bylis B
Një përballje e rëndësishme e kësaj jave është edhe ajo mes Delvinës dhe Bylis B. Delvina ka grumbulluar 3 pikë në dy ndeshje, ndërsa skuadra ballshiote kryeson grupin me 9 pikë, pas tri fitoreve në po aq takime.
Programi i ndeshjeve të së dielës në Grupin B, të gjitha në orën 13:30, është:
- Butrinti–Albpetrol
- Delvina–Bylis B
- Memaliaj–Apolonia
- Tomori–AF Luftëtari
- Këlcyra–Devolli
Tifozët e Butrintit dhe dashamirësit e futbollit do të mund ta ndjekin LIVE në Saranda Web përballjen Butrinti–Albpetrol, të dielën, më 18 tetor, duke nisur nga ora 13:30.