logo
0
Rezervime Suvenire

Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen

24/11/2519:38

Shperndaje:

Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen

 

Pensionistët në të gjithë vendin do të përfitojnë bonusin e fundvitit duke nisur nga data 1 dhjetor, ka njoftuar Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj.

 

 

Ibrahimaj deklaroi se vlera e bonusit mbetet e njëjtë me atë të vitit të kaluar, duke sqaruar formulën e shpërndarjes sipas kategorive të pensioneve:

 

  • 150 mijë lekë të vjetra për pensionistët që marrin pension nën 200 mijë lekë të vjetra.
  • 100 mijë lekë të vjetra për ata që marrin pension mbi 200 mijë lekë të vjetra.

 

Ministrja theksoi se shpërndarja e bonusit nuk lidhet me premtime të zgjatura në kohë, siç është pretenduar në disa reagime publike, por është pjesë e një pakete të qëndrueshme investimesh për pensionet.

 

Sipas saj, mazhoranca ka parashikuar një buxhet prej 1.7 miliardë eurosh deri në vitin 2030, që do të mbulojë jo vetëm bonuset, por edhe indeksimet vjetore të pensioneve. Vetëm indeksimi llogaritet të ketë një vlerë rreth 50 milionë euro në vit.

 

“Bonusi i fundvitit do të jepet dhe do të jetë i barabartë me atë të vitit të kaluar. Kemi arritur në një nivel ekonomik që na lejon të gjenerojmë të ardhura dhe t’i rishpërndajmë te të gjithë brezat”, u shpreh ndër të tjera Ibrahimaj.

 

Sipas ministrisë, masa financiare konsiderohet si një prej angazhimeve kryesore sociale të buxhetit të shtetit për vitet e ardhshme, duke synuar lehtësimin e shtresave në nevojë dhe rritjen e mbështetjes për të moshuarit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen

Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen
Jolio Dine jep detajet dhe apelon qytetarët: “Raportoni dëmet sa më shpejt!” &#8211; VIDEO

Jolio Dine jep detajet dhe apelon qytetarët: “Raportoni dëmet sa më shpejt!” – VIDEO
Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti &#8211; VIDEO

Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO
Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës &#8211; VIDEO

Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës – VIDEO
Përmbytjet në Delvinë: Banesa dhe rrugë të dëmtuara, punohet për normalizimin &#8211; VIDEO

Përmbytjet në Delvinë: Banesa dhe rrugë të dëmtuara, punohet për normalizimin – VIDEO
Kompania ERZENI kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

Kompania ERZENI kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.