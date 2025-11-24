Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen
Bonusi i fundvitit për pensionistët, publikohet shuma dhe data kur do të shpërndahen
Pensionistët në të gjithë vendin do të përfitojnë bonusin e fundvitit duke nisur nga data 1 dhjetor, ka njoftuar Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj.
Ibrahimaj deklaroi se vlera e bonusit mbetet e njëjtë me atë të vitit të kaluar, duke sqaruar formulën e shpërndarjes sipas kategorive të pensioneve:
- 150 mijë lekë të vjetra për pensionistët që marrin pension nën 200 mijë lekë të vjetra.
- 100 mijë lekë të vjetra për ata që marrin pension mbi 200 mijë lekë të vjetra.
Ministrja theksoi se shpërndarja e bonusit nuk lidhet me premtime të zgjatura në kohë, siç është pretenduar në disa reagime publike, por është pjesë e një pakete të qëndrueshme investimesh për pensionet.
Sipas saj, mazhoranca ka parashikuar një buxhet prej 1.7 miliardë eurosh deri në vitin 2030, që do të mbulojë jo vetëm bonuset, por edhe indeksimet vjetore të pensioneve. Vetëm indeksimi llogaritet të ketë një vlerë rreth 50 milionë euro në vit.
“Bonusi i fundvitit do të jepet dhe do të jetë i barabartë me atë të vitit të kaluar. Kemi arritur në një nivel ekonomik që na lejon të gjenerojmë të ardhura dhe t’i rishpërndajmë te të gjithë brezat”, u shpreh ndër të tjera Ibrahimaj.
Sipas ministrisë, masa financiare konsiderohet si një prej angazhimeve kryesore sociale të buxhetit të shtetit për vitet e ardhshme, duke synuar lehtësimin e shtresave në nevojë dhe rritjen e mbështetjes për të moshuarit.
