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Balux Cafe Restaurant Lounge në Sarandë kërkon Banakier. Punësim gjatë gjithë vitit

25/06/2611:16

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Balux Cafe • Restaurant • Lounge kërkon të punësojë Banakier/e për punësim gjatë gjithë vitit.

✅ Punësim vjetor
✅ Kushte të mira pune
✅ Paga negociohet gjatë intervistës

Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 069 784 7995

 

Balux Cafe Restaurant Lounge në Sarandë

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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