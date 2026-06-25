Balux Cafe Restaurant Lounge në Sarandë kërkon Banakier. Punësim gjatë gjithë vitit
Balux Cafe • Restaurant • Lounge kërkon të punësojë Banakier/e për punësim gjatë gjithë vitit.
✅ Punësim vjetor
✅ Kushte të mira pune
✅ Paga negociohet gjatë intervistës
Për më shumë të interesuarit të kontaktojnë në 069 784 7995
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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