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Amarino Restaurant & Hotel – Ksamil kërkon staf. Ofrohet akomodim

09/09/2613:15

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Amarino Restaurant & Hotel – Ksamil kërkon të punësojë:

 

Hostess

Recepsioniste hoteli

🏡 Ofrohet akomodim dhe ushqimi
Për info dhe aplikime kontaktoni 069 28 01 400

 

Amarino Restaurant & Hotel – Ksamil kërkon të punësojë: Hostess Recepsioniste hoteli

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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