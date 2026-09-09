Amarino Restaurant & Hotel – Ksamil kërkon staf. Ofrohet akomodim
Amarino Restaurant & Hotel – Ksamil kërkon të punësojë:
Hostess
Recepsioniste hoteli
🏡 Ofrohet akomodim dhe ushqimi
Për info dhe aplikime kontaktoni 069 28 01 400
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