Aksident në Sarandë – automjeti del nga rruga dhe përmbyset, 2 të plagosur

17/01/2623:24

Aksident në Sarandë – automjeti del nga rruga dhe përmbyset, 2 të plagosur

 

Një aksident automobilistik është regjistruar mbrëmjen e sotme në Sarandë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Karl Topia”, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe është përmbysur.

 

Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur lehtë dy pasagjerë, të cilët janë transportuar drejt Spitalit të Sarandës. Burime zyrtare bëjnë me dije se pas marrjes së ndihmës mjekësore, të plagosurit janë larguar për në banesë.

 

Në vendngjarje ndodhet Policia e Qarkullimit Rrugor, e cila po kryen veprimet procedurale për dokumentimin e aksidentit.

 

Automjeti aksidentohet duke thyer shtyllën e ndriçimit, Policia Bashkiake e gjobit për dëmin

 

