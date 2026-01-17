Automjeti aksidentohet duke thyer shtyllën e ndriçimit, Policia Bashkiake e gjobit për dëmin
Automjeti aksidentohet duke thyer shtyllën e ndriçimit, Policia Bashkiake i vendos gjobë për dëmin
Policia Bashkiake e Sarandës ka ndërhyrë pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugën Karl Topia në Sarandë, ku një automjet është përplasur me një shtyllë të ndriçimit publik, duke e dëmtuar plotësisht atë.
Sipas njoftimit zyrtar, drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe ka goditur shtyllën, duke shkaktuar dëme në infrastrukturën publike. Menjëherë pas ngjarjes, Policia Bashkiake ka kryer verifikimet në vendngjarje dhe ka marrë masat përkatëse administrative.
Për dëmtimin e pasurisë publike, ndaj drejtuesit të automjetit është vendosur masë administrative në shumën 50.000 lekë të vjetra. Ndërkohë, është plotësuar edhe preventivi i dëmit, i cili ka rezultuar në vlerën 341.890 lekë të vjetra, shumë që është paguar nga qytetari.
