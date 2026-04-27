logo
0
Rezervime Suvenire

Aksident i rëndë te tuneli i Llogarasë, barriera metalike depërton tej për tej automjetin

27/04/2619:50

Shperndaje:

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në hyrje të tunelit të Llogarasë, në aksin Orikum–Himarë, duke shkaktuar panik.

 

 

Sipas informacioneve paraprake, një automjet që po udhëtonte në drejtim të Himarës është përplasur me barrierat metalike anësore të rrugës. Si pasojë e përplasjes së fortë, mbrojtëset metalike kanë depërtuar mes për mes mjetit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe duke e bërë skenën e aksidentit veçanërisht të rëndë.

 

Drejtuesi i automjetit ka mbetur i lënduar dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tij shëndetësore nuk bëhet ende e ditur.

 

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa po kryhen edhe veprimet procedurale përkatëse. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.