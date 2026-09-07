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Aksident i rëndë me 6 të lënduar, makina përplaset me furgonin e pasagjerëve

07/09/2614:58

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Aksident i rëndë me 6 të lënduar, makina përplaset me furgonin e pasagjerëve. Një aksident me gjashtë persona të lënduar është regjistruar mesditën e kësaj të hëne në fshatin Gumenicë, në Bashkinë Selenicë.

Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë një automjet dhe një furgon që transportonte pasagjerë, të cilët janë përplasur në rrethana që ende nuk janë sqaruar.

 

 

Nga përplasja kanë mbetur të lënduar gjashtë persona. Në zonë janë dërguar autoambulanca, të cilat po transportojnë të dëmtuarit drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për marrjen e ndihmës mjekësore.

 

Në vendin e aksidentit kanë mbërritur edhe shërbimet e Policisë. Grupi hetimor po kryen veprimet për të përcaktuar dinamikën dhe shkaqet e përplasjes.

 

Deri në këto momente nuk ka të dhëna të tjera mbi gjendjen shëndetësore të personave të lënduar.

 

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