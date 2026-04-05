77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual

77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua për përndjekje dhe ngacmim sek,sual ndaj një të miture
Një 77-vjeçar është ndaluar nga Policia e Sarandës, pasi dyshohet se ka përndjekur dhe ngacmuar sek,sualisht një vajzë të mitur në qytet.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë bërë ndalimin e shtetasit V. Q., 77 vjeç, banues në Sarandë.
Nga hetimet paraprake dyshohet se i moshuari ka përndjekur dhe ngacmuar sek,sualisht një vajzë të mitur, ndërsa kjo e fundit, gjatë intervistimit në prani të psikologut, ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur teksa ajo po lëvizte në këmbë në rrugën “Flamuri”.
Materialet procedurale janë referuar në organet kompetente për vijimin e veprimeve të mëtejshme, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit vijojnë.
