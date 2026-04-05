77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual

05/04/2613:46

77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua për përndjekje dhe ngacmim sek,sual ndaj një të miture 

Një 77-vjeçar është ndaluar nga Policia e Sarandës, pasi dyshohet se ka përndjekur dhe ngacmuar sek,sualisht një vajzë të mitur në qytet.

 

Shpallet në kërkim një 54-vjeçare nga Ksamili

 

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë bërë ndalimin e shtetasit V. Q., 77 vjeç, banues në Sarandë.

 

Nga hetimet paraprake dyshohet se i moshuari ka përndjekur dhe ngacmuar sek,sualisht një vajzë të mitur, ndërsa kjo e fundit, gjatë intervistimit në prani të psikologut, ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur teksa ajo po lëvizte në këmbë në rrugën “Flamuri”.

 

Materialet procedurale janë referuar në organet kompetente për vijimin e veprimeve të mëtejshme, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit vijojnë.

 

Postimet e fundit

MY FAMILY Restaurant kërkon Pjatalarës/e dhe Ndihmës Kuzhinier/e

MY FAMILY Restaurant kërkon Pjatalarës/e dhe Ndihmës Kuzhinier/e
Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes &#8211; VIDEO

Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes – VIDEO
Butrinti përballje vendimtare ndaj Shkumbinit në Peqin, shans për t&#8217;u ngjitur në krye të Kategorisë

Butrinti përballje vendimtare ndaj Shkumbinit në Peqin, shans për t’u ngjitur në krye të Kategorisë
77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual

77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual
19-vjeçari gjendet pa jetë pranë një banese të braktisur

19-vjeçari gjendet pa jetë pranë një banese të braktisur
Kep Merli Resort &#038; Residences kërkon të punësojë Sanitare

Kep Merli Resort & Residences kërkon të punësojë Sanitare

