19-vjeçari gjendet pa jetë pranë një banese të braktisur

05/04/26 13:32

Një 19-vjeçar është gjetur pa shenja jete në një banesë të braktisur në fshatin Nivicë, në territorin e Bashkisë Himarë.

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë kanë kryer veprimet e para hetimore pasi, në orët e para të mëngjesit të datës 4 prill 2026, shërbimet e urgjencës mjekësore në Sarandë kanë njoftuar për trupin e pajetë.

 

Viktima është identifikuar si shtetasi H. O., 19 vjeç, banues në Menia, Egjipt. Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se i riu mund të ketë ndërruar jetë për shkaqe natyrore.

 

Trupi i 19-vjeçarit është transportuar në morgun pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë, ku do t’i nënshtrohet autopsisë për përcaktimin e shkakut të saktë të vdekjes.

Materialet procedurale janë referuar në prokuroritë kompetente për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.

 

Postimet e fundit

MY FAMILY Restaurant kërkon Pjatalarës/e dhe Ndihmës Kuzhinier/e

MY FAMILY Restaurant kërkon Pjatalarës/e dhe Ndihmës Kuzhinier/e
Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes &#8211; VIDEO

Butrinti kthehet nga Peqini me fitore dhe merr kreun e renditjes – VIDEO
Butrinti përballje vendimtare ndaj Shkumbinit në Peqin, shans për t&#8217;u ngjitur në krye të Kategorisë

Butrinti përballje vendimtare ndaj Shkumbinit në Peqin, shans për t’u ngjitur në krye të Kategorisë
77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual

77-vjeçari ndalohet nga Policia, u denoncua nga një e mitur për përndjekje dhe ngacmim sek,sual
19-vjeçari gjendet pa jetë pranë një banese të braktisur

19-vjeçari gjendet pa jetë pranë një banese të braktisur
Kep Merli Resort &#038; Residences kërkon të punësojë Sanitare

Kep Merli Resort & Residences kërkon të punësojë Sanitare

Suvenire

Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

