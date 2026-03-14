31-vjeçari dhunon ish-bashkëjetuesen dhe qëllon me armë në ajër, kapet nga Policia

14/03/2619:30

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në fshatin Shelegar, pranë Sarandës. Sipas informacionit paraprak nga policia, rreth orës 17:30 shtetasi K. C., 31 vjeç, banues në Borsh, ka shkuar në banesën e ish-bashkëjetueses së tij, ku dyshohet se e ka dhunuar fizikisht.

 

31-vjeçari dhunon ish-bashkëjetuesen dhe qëllon me armë në ajër

 

Po sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se ka kanosur me armë zjarri ish-bashkëjetuesen dhe familjarët e saj, duke qëlluar disa herë në ajër.

Falë reagimit të shpejtë dhe ndërhyrjes së mirëorganizuar të shërbimeve të Policisë, autori i dyshuar është bërë i mundur të kapet në një kohë të shkurtër pas ngjarjes.

 

Ndërkohë, grupi hetimor vijon veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.

 

