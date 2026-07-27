logo
0
Rezervime Suvenire

Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll – VIDEO

27/07/268:56

Shperndaje:

Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll. Një zjarr ka rënë gjatë natës në zonën e Gjirit të Hartës, në Ksamil. Sipas informacioneve të përcjella për Saranda Web, zjarri është shfaqur pas orës 03:00 të mëngjesit.

 

 

Në zonë kanë ndërhyrë forcat zjarrfikëse, ndërsa drejtori i zjarrfikësve të Sarandës konfirmon se zjarri është vënë nën kontroll.

 

Për momentin nuk ka të dhëna të konfirmuara për dëme apo për shkaqet e zjarrit. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Greva e doganierëve grekë shkakton radhë të gjata automjetesh në Qafë Botë

Greva e doganierëve grekë shkakton radhë të gjata automjetesh në Qafë Botë
Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll &#8211; VIDEO

Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll – VIDEO
Fast Food SHEJNI kërkon Mjeshtër për fast food dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

Fast Food SHEJNI kërkon Mjeshtër për fast food dhe Kamarier. Ofrohet akomodim
Coffee &#038; Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier

Coffee & Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier
Banorët denoncojnë: Kanë çarë rrugët dhe kanë braktisur punimet prej 3 muajsh

Banorët denoncojnë: Kanë çarë rrugët dhe kanë braktisur punimet prej 3 muajsh
Pajtim Çaushi promovon në Sarandë romanin e ri “Shitësit e Reve”

Pajtim Çaushi promovon në Sarandë romanin e ri “Shitësit e Reve”

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.