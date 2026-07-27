Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll – VIDEO
Zjarri në Gjirin e Hartës në Ksamil vihet nën kontroll. Një zjarr ka rënë gjatë natës në zonën e Gjirit të Hartës, në Ksamil. Sipas informacioneve të përcjella për Saranda Web, zjarri është shfaqur pas orës 03:00 të mëngjesit.
Në zonë kanë ndërhyrë forcat zjarrfikëse, ndërsa drejtori i zjarrfikësve të Sarandës konfirmon se zjarri është vënë nën kontroll.
Për momentin nuk ka të dhëna të konfirmuara për dëme apo për shkaqet e zjarrit. Saranda Web
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