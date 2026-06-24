Yucca Sushi Bar Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë staf
Yucca Sushi Bar Restaurant në Sarandë kërkon të zgjerojë ekipin dhe kërkon të punësojë:
✅ Kamarier/e
✅ Ndihmës Kamarier/e
✅ Ndihmës Kuzhinier/e
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 068 630 4457
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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