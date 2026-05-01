Vesel Koçiu dhe Përparim Ahmeti: Punimet e FSHZH katastrofike dhe cilësi skandaloze

01/05/2619:58

Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Sarandë, dy anëtarë të këshillit, Vesel Koçiu dhe Përparim Ahmeti, kanë ngritur shqetësime të forta lidhur me cilësinë e punimeve të realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

 

 

Gjatë diskutimeve, Koçiu i cilësoi punimet si “katastrofike” dhe me “cilësi skandaloze”, duke theksuar se ndërhyrjet e realizuara nuk përmbushin standardet e kërkuara për një zonë turistike me rëndësi si Saranda dhe Ksamil. Sipas tij, problematikat janë të dukshme në disa projekte infrastrukturore, përfshirë edhe investimet në vijën bregdetare.

 

Në të njëjtën linjë, Ahmeti u ndal veçanërisht tek punimet në shëtitoren e Ksamil, duke i konsideruar ato pa cilësi dhe problematike për imazhin turistik të zonës. Ai shkoi më tej duke deklaruar se situata mund të interpretohet si një formë sabotimi ndaj turizmit në Ksamil dhe Sarandë, dy prej destinacioneve më të rëndësishme bregdetare në vend.

 

Deklaratat e bëra në mbledhjen e këshillit pritet të nxisin debat dhe reagime, ndërkohë që qytetarët dhe operatorët turistikë kanë shprehur vazhdimisht shqetësime për standardin e investimeve publike në zonë. Deri më tani, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit lidhur me këto akuza. Saranda Web

 

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

