Vendburime të reja gazi në Delvinë – VIDEO

Kompania DGC, e cila shfrytëzon vendburimet e naftës dhe gazit në Delvinë ka zbuluar dy vendburime gazi.

Sipas burimeve nga kompania, në mbeshtejtje te projektit aktualisht po behet studimi i shtreses duke djegur gazin ne ajer me teknologji te perparuar dhe te komanduar.

Studimi do vazhdojë një muaj per të stabilizuar presionet tubing krezing. Pas studimit do fillojë shfrytezimi qe perkethehet ne vende pune. Deri tani janë punesuar 50 punonjës dhe specialistë.

VIDEO