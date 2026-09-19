Vasil Llajo takime me banorët në Finiq: Dëgjova hallet dhe shqetësimet e tyre
Vasil Llajo takime me banorët në Finiq: Dëgjova hallet dhe shqetësimet e tyre. Deputeti i Partisë Socialiste, Vasil Llajo, ka zhvilluar takime me banorë të bashkisë Finiq, në kuadër të nismës së quajtur “Prania Besnike”.
Llajo ka publikuar në rrjetet sociale disa fotografi nga takimet, ndërsa njofton se gjatë bisedave ka dëgjuar problematikat dhe shqetësimet e ngritura nga banorët.
“Takim me banorët e Finiqit, në kuadër të Pranisë Besnike, për të dëgjuar nga afër shqetësimet e tyre”, shkruan Llajo, pa dhënë hollësi mbi çështjet konkrete të diskutuara apo angazhimet e marra për zgjidhjen e tyre. Saranda Web
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