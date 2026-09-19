Ardit Bido takim me një qytetar në Konispol: Hallet tuaja do të përcillen pranë institucioneve
Ardit Bido takim me një qytetar në Konispol: Hallet tuaja do të përcillen pranë institucioneve. Deputeti Ardit Bido ka publikuar fotografi nga takimi i zhvilluar me banorët e Konispolit, në kuadër të nismës “Prania Besnike”.
Në njërën prej fotografive, Bido shfaqet duke dëgjuar shqetësimin e një qytetari. Deputeti nuk ka bërë të ditur se cili ishte problemi konkret i ngritur gjatë bisedës.
Sipas Bidos, takimi me konispolatët u përqendrua te problematikat që kërkojnë vëmendje dhe ndërhyrje konkrete. Ai deklaroi se çështjet e paraqitura do t’u përcillen institucioneve përgjegjëse, duke kërkuar përgjigje dhe zgjidhje aty ku është e mundur. Saranda Web
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