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Ardit Bido takim me një qytetar në Konispol: Hallet tuaja do të përcillen pranë institucioneve

19/09/2610:38

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Ardit Bido takim me një qytetar në Konispol: Hallet tuaja do të përcillen pranë institucioneve. Deputeti Ardit Bido ka publikuar fotografi nga takimi i zhvilluar me banorët e Konispolit, në kuadër të nismës “Prania Besnike”.

 

Ardit Bido takim me një qytetar në Konispol: Hallet tuaja do të përcillen pranë institucioneve

 

Në njërën prej fotografive, Bido shfaqet duke dëgjuar shqetësimin e një qytetari. Deputeti nuk ka bërë të ditur se cili ishte problemi konkret i ngritur gjatë bisedës.

 

Sipas Bidos, takimi me konispolatët u përqendrua te problematikat që kërkojnë vëmendje dhe ndërhyrje konkrete. Ai deklaroi se çështjet e paraqitura do t’u përcillen institucioneve përgjegjëse, duke kërkuar përgjigje dhe zgjidhje aty ku është e mundur. Saranda Web

 

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