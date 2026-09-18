Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e për Turnin e Dytë dhe të Tretë
Grand Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist/e për turnin e Dytë dhe Recepsionist për Turnin e Tretë.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 780 5221
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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