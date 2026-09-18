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Grand Hotel Sarandë kërkon Recepsionist/e për Turnin e Dytë dhe të Tretë

18/09/2621:14

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Grand Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Recepsionist/e për turnin e Dytë dhe Recepsionist për Turnin e Tretë.

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 780 5221

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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