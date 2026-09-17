Klienti qethej kur u godit me thikë: Publikohen pamjet e plagosjes në Sarandë – VIDEO
Publikohen pamjet e plagosjes me thikë në Sarandë, dy të arrestuar dhe një në kërkim
Avokati Arben Llangozi ka publikuar pamje filmike nga konflikti i dhunshëm i ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Sarandë, ku tre të rinj mbetën të plagosur me thikë. Ngjarja u regjistrua rreth orës 22:00, në një subjekt tregtar në lagjen nr. 1, pranë hyrjes së shëtitores. Në pamjet e publikuara shfaqen momentet e përplasjes, ndërsa materialet filmike pritet të ndihmojnë grupin hetimor në sqarimin e dinamikës dhe të rolit të secilit person të përfshirë.
Të plagosurit janë vëllezërit Elidon Shukulli, 24 vjeç, dhe Mario Shukulli, 20 vjeç, si dhe Andi Saliaj, 19 vjeç. Ata u transportuan në urgjencën e Spitalit të Sarandës, ndërsa 24-vjeçari Elidon Shukulli, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, u nis drejt Tiranës për trajtim më të specializuar.
Sipas Policisë, në vijim të hetimeve janë arrestuar Kamelo Aliaj, 22 vjeç, dhe Andi Saliaj, 19 vjeç, ky i fundit njëkohësisht edhe një prej personave të plagosur. Ndërkohë, Eduard Bajrami, 19 vjeç, është shpallur në kërkim.
Dyshohet se konflikti ka nisur për motive të dobëta. Ndaj personave të arrestuar rëndojnë akuzat për veprat penale “Plagosje e rëndë me dashje” dhe “Prishja e qetësisë publike”.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësisë së secilit person të përfshirë. Saranda Web
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