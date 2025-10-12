Taverna Erjoni kërkon të punësojë Kamarier/e Restoranti
Taverna Erjoni, pranë Portit të Peshkimit në Sarandë, kërkon të punësojë kamarier/e restoranti me eksperiencë në menunë e peshkut.
✅ Punësim vjetor
💰 Paga konkurruese
Kontakt: 069 269 3300
📍 Të interesuarit mund të paraqiten direkt te Taverna Erjoni.
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
