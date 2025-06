Hari Lena GROUP kërkon Menaxher Shitje për Sarandë

Hari Lena GROUP ka një eksperiencë 30-vjeçare në distribuimin e artikujve të ndryshëm ushqimorë dhe industrialë. Kompania është në kërkim të stafit të ri dhe energjik në fushën e shitjes dhe menaxhimit.

Pozicioni: Menaxher Shitje për qytetin e Sarandës.

Qëllimi i Pozicionit:

Shërbim ndaj klientëve ekzistues dhe identifikimi i klientëve të rinj, duke synuar rritjen e shitjeve në zonën që mbulon. Roli kryesor i Menaxherit të Shitjeve është të mbajë, zgjerojë klientët dhe të promovojë produktet ose shërbimet e kompanisë në qytetin e Sarandës.

Detyrat:

Promovon produktet e kompanisë dhe kryen marrjen e porosive;

Rregullon dhe organizon marrëdhëniet me pikat e shitjes duke vizituar çdo pikë në rutinën e përcaktuar;

Mban kontakte të vazhdueshme me klientët në lidhje me kërkesat e tyre;

Regjistron të dhënat për porositë dhe shitjet;

Hapja e pikave të reja të shitjes dhe promovimi i produkteve të reja;

Raportimi i shitjeve ditore.

Kualifikimet:

Aftësi të mira tregëtimi (aftësi bindjeje);

Motivim për arritjen e rezultateve;

Të paktën 3-4 vjet përvojë në shitje;

Të ketë patentë të klasit B ose C.

Shënime:

Kandidatet e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV dhe dokumenta shtesë në adresën e e-mailit:

[email protected]

duke shënuar në subject “Menaxher Shitje (Sarandë)”.

Numër kontakti: +355 69 20 67023

Vërejtje: Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni do të ftohen për intervistë. Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 të Kuvendit të Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

