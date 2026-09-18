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Shpallet tenderi 1.4 milionë euro, 285 parkime të reja parashikohen në Ksamil

18/09/2619:19

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Shpallet tenderi 1.4 milionë euro, 285 parkime të reja parashikohen në Ksamil. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur procedurën e prokurimit për ndërtimin e dy parkimeve të hapura publike në Ksamil. Projekti është përfshirë në një tender me fond limit 133.5 milionë lekë, rreth 1.4 milionë euro, dhe afat punimesh 18 muaj.

Sipas planimetrive, parkimi i parë do të ketë rreth 166 vende dhe do të ndërtohet në pjesën veriore të Ksamilit, në krahun lindor të aksit kryesor rrugor.

 

 

Parkimi i dytë, me rreth 119 vende, është parashikuar në pjesën jugore të qytezës së Ksamilit, në hyrje të Parkut Kombëtar të Butrintit dhe pranë rrugës shtetërore SH81. Në total, dy hapësirat do të krijojnë afërsisht 285 vende parkimi, përfshirë edhe vendet e rezervuara.

 

Vendosja e parkimeve në dy skajet e Ksamilit synon të kufizojë hyrjen dhe grumbullimin e automjeteve në qendër, e cila gjatë sezonit turistik përballet me trafik të rënduar dhe mungesë hapësirash parkimi.

 

Megjithatë, dokumentet e publikuara nuk sqarojnë se si do të organizohet lëvizja e turistëve nga parkimet drejt plazheve dhe qendrës së Ksamilit, veçanërisht në muajt me fluksin më të lartë. Ndikimi i investimit do të varet edhe nga mënyra e administrimit, tarifat dhe lidhja me transportin publik.

 

Tenderi përfshin edhe një ndërhyrje në Fushë-Studen të Librazhdit, por financimi nuk është paraqitur i ndarë sipas zonave. Për këtë arsye, nuk bëhet e ditur se sa nga fondi limit prej 133.5 milionë lekësh do të përdoret konkretisht për dy parkimet në Ksamil. Saranda Web

 

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