Vajza 15-vjeçare në Sarandë hidhet nga kati i katërt pas bullizimit nga shoqet
Një ngjarje e rëndë është shënuar mesditën e djeshme në Sarandë, ku një 15-vjeçare ka tentuar t’i japë fund jetës duke u hedhur nga kati i katërt i banesës së saj.
Sipas burimeve policore, shkak i këtij veprimi tronditës dyshohet të ketë qenë bullizimi i vazhdueshëm nga bashkëmoshatarët. Vajza fatmirësisht nuk ka rënë në tokë, pasi është penguar nga një tendë e katit më poshtë, duke shmangur pasojat fatale.
E mitura u transportua me urgjencë drejt Spitalit në Sarandë dhe më pas drejt Spitalit të Traumës në Tiranë dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ky episod ka ngritur sërish alarmin mbi fenomenin e bullizmit tek të rinjtë dhe pasojat dramatike që ai mund të shkaktojë. Autoritetet po vijojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes.
