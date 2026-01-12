Udhëzimi për degën e PD Sarandë: Zgjidhni kryetarin e Degës deri më 31 janar
Udhëzimi për degën e PD Sarandë: Zgjidhni kryetarin e Degës deri më 31 janar
Partia Demokratike ka shpërndarë një udhëzim zyrtar për degët e saj në të gjithë vendin, ku përcaktohet qartë se procesi për zgjedhjen e kryetarëve të degëve duhet të përfundojë brenda datës 31 janar. Në fokus të këtij udhëzimi është edhe dega e Sarandës, e cila, ashtu si shumë të tjera, aktualisht drejtohet nga një kryetar i komanduar.
Në total, janë 23 degë të Partia Demokratike në mbarë Shqipërinë që prej muajsh janë pa kryetarë të zgjedhur, pasi drejtuesit e mëparshëm kanë dhënë dorëheqjen për arsye të ndryshme. Këto struktura janë administruar përkohësisht nga drejtues të komanduar dhe tashmë janë të detyruara të zhvillojnë zgjedhje të brendshme brenda afatit të përcaktuar.
Sipas udhëzimit të miratuar nga demokratët në fund të vitit të kaluar, procesi zgjedhor do të nisë me miratimin e kandidaturave nga Kryesia Qendrore. Pas këtij hapi, kryesitë e degëve kanë detyrimin të organizojnë takime mes kandidatëve dhe anëtarësisë, si dhe me strukturat drejtuese të degës. Në këto takime, kandidatët duhet të shpalosin platformat e tyre politike dhe organizative, duke paraqitur qartë vizionin për drejtimin e degës.
Më pas, zgjedhjet do të zhvillohen mbi bazën e parimit “një anëtar, një votë”, një formulë që PD e ka shpallur prej vitesh si themel të demokracisë së brendshme partiake. Megjithatë, deri në këtë moment, ende nuk janë bërë publike datat konkrete të zgjedhjeve për këto 23 degë.
Pas përfundimit të këtij procesi, sipas udhëzimit, pritet të nisë një cikël i gjerë zgjedhor brenda partisë, që do të përfshijë të gjitha strukturat drejtuese, nga qelizat më të vogla organizative, te degët dhe më pas deri te drejtimi qendror i partisë.
Ndërkohë, pikëpyetja më e madhe që pritet të shoqërojë këto procese elektorale mbetet lista reale e anëtarësisë. Vetë Partia Demokratike e ka pranuar publikisht se ka një problem serioz me regjistrat e anëtarëve, problem që del në pah pothuajse sa herë zhvillohen zgjedhje të brendshme dhe që rrezikon të minojë besueshmërinë e procesit.
Në këtë kontekst, zgjedhjet në degën e PD Sarandë, por edhe në degët e tjera pa kryetarë, pritet të jenë jo vetëm një test organizativ, por edhe një provë e vërtetë për funksionimin e demokracisë së brendshme në një nga partitë kryesore të opozitës shqiptare.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
12/01/2617:15
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
12/01/2617:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
12/01/2617:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
12/01/2617:15
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
12/01/2617:15