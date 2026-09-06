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U zhvillua në Sarandë Maratona e Notit “Idriz Muço” – VIDEO e aktivitetit

06/09/2611:37

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U zhvillua në Sarandë Maratona e Notit “Idriz Muço”

Në Sarandë u zhvillua sot, 6 shtator 2026, Maratona e Notit “Idriz Muço”, aktivitet tradicional që mban emrin e një prej figurave të njohura të notit shqiptar.

 

 

Gara u zhvillua në Zadrën e Notit të Sarandës, me pjesëmarrjen e notarëve të grupmoshave të ndryshme, nga fëmijët dhe të rinjtë deri te veteranët e notit. Pjesëmarrësit konkurruan në disa gara dhe distanca, të ndara sipas kategorive të moshave.

 

Aktiviteti mblodhi notarë nga Saranda dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë.  Maratona “Idriz Muço” kishte rreth 80 pjesëmarrës, meshkuj dhe femra, ndërsa veteranët vinin nga Tirana, Shkodra, Durrësi, Lushnja, Lezha, Elbasani, Vlora dhe Saranda.

 

I pranishëm ishte edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, Agim Çiraku, i cili vlerësoi vazhdimësinë e kësaj tradite dhe rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla edhe në qytete të tjera bregdetare dhe liqenore.

 

Maratona “Idriz Muço” është kthyer tashmë në një aktivitet tradicional sportiv për Sarandën, duke bashkuar breza të ndryshëm notarësh dhe duke nderuar figurën dhe kontributin e Idriz Muços në historinë e notit shqiptar. Saranda Web

 

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