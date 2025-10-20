U kap pasi vodhi orenditë në një shtëpi, akuzohet edhe për 3 vjedhje të tjera
Policia e Sarandës ka vënë në pranga një 23-vjeçar nga fshati Çukë, i dyshuar si autor i disa rasteve të vjedhjeve të ndodhura në qytet dhe në fshatrat përreth, gjatë muajve të fundit. Arrestimi është bërë pas hetimeve të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, në kuadër të punës për zbardhjen e ngjarjeve të kësaj natyre.
I arrestuari, me inicialet M. Sh., dyshohet se më 17 tetor 2025, ka hyrë në një banesë në fshatin Çukë, prej nga ka vjedhur orendi shtëpiake. Gjatë hetimeve, autoritetet kanë lidhur të njëjtin shtetas edhe me disa vjedhje të tjera të kryera më herët në zona të ndryshme të Sarandës.
Sipas Policisë, ngjarjet e dyshuara lidhen me:
- 24 mars 2025, në fshatin Berdenesh, ku janë vjedhur kabuj elektrikë nga një magazinë;
- 11 qershor 2025, po në Berdenesh, ku janë marrë vegla pune me vlerë rreth 50 000 lekë;
- 24 gusht 2025, në një dhomë hoteli në Ksamil, ku dyshohet se është vjedhur një shumë prej 50 000 lekësh.
Ndaj 23-vjeçarit do të vijojnë procedurat përkatëse në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, ndërsa hetimet janë ende në proces për të zbuluar nëse ka qenë i përfshirë edhe në raste të tjera vjedhjesh.
Policia e Sarandës bën thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë me organet ligjzbatuese në denoncimin e çdo veprimi të dyshimtë, duke garantuar se të gjitha informacionet trajtohen në konfidencialitet të plotë.
