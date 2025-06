U dënua për korrupsion, Apeli i GJKKO kthen në qeli ish-prokurorin Sali Hasa

U dënua për korrupsion, Apeli i GJKKO kthen në qeli ish-prokurorin e Sarandës Sali Hasa

Dënimi për korrupsion, Apeli i GJKKO lë në fuqi 2 vite e 4 muaj burg për ish-prokurorin e Sarandës

Ish-prokurori i Sarandës, Sali Hasa, do të duhet të vuajë në burg dënimin prej 2 vitesh e 4 muajsh, pasi Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi të lërë në fuqi vendimin e mëparshëm penal ndaj tij.

Trupa gjykuese, e përbërë nga gjyqtarët Engert Pëllumbi (kryesues), Igerta Hysi dhe Iliriana Olldashi, rrëzoi përfundimisht konvertimin e dënimit në shërbim prove dhe vendosi që Hasa ta shlyejë pjesën e mbetur të burgut në qeli. Vendimi u mor në seancën e datës 18 qershor 2025, pas rikthimit të çështjes për rishqyrtim nga Gjykata e Lartë.

Hasa u shpall fajtor për korrupsion pasiv, pasi sipas hetimeve të SPAK, ai dyshohet se ka marrë para në këmbim të pushimit të një procedimi penal ndaj një personi me precedentë kriminalë. Në këtë skemë korrupsioni u arrestuan edhe 5 persona të tjerë.

Gjykata vendosi që Sali Hasa të dënohet me 3 vjet e 6 muaj burg, por pas zbritjes së një të tretës së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 2 vjet e 4 muaj. Ndër të tjera, gjykata urdhëroi konfiskimin e shumës prej 1 mijë eurosh, ndërsa një shumë tjetër prej 1,070,000 lekësh dhe 1 mijë euro të tjera do t’i rikthehen të pandehurit.

Ky vendim i Apelit shënon një kthesë në trajtimin e rasteve të korrupsionit në radhët e drejtësisë, duke rikonfirmuar qëndrim të ashpër ndaj abuzimeve me detyrën publike.

Vendimi i plotë i Apelit për Sali Hasën:

Lë në fuqi vendimin nr. 36, datë 31.05.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku Sali Hasa u shpall fajtor për korrupsion pasiv. Në zbatim të nenit 55 të Kodit Penal, dënimet ndaj tij u bashkuan në një dënim të vetëm prej 3 vjet e 6 muaj burgim. Në bazë të nenit 406 të Kodit të Procedurës Penale, me përfitimin e gjykimit të shkurtuar, Hasës iu ul 1/3 e dënimit dhe u dënua përfundimisht me 2 vjet e 4 muaj burgim. Gjykata ndryshoi vendimin e mëparshëm duke hequr përfitimin nga zbatimi i nenit 59 të Kodit Penal, i cili i mundësonte shmangien nga burgu përmes shërbimit prove. Në lidhje me provat materiale: 1,000 euro të sekuestruara do të konfiskohen në favor të shtetit .

1,070,000 lekë dhe 1,000 euro të tjera të sekuestruara do t’i kthehen të pandehurit S.H.. Shpenzimet gjyqësore të gjykimit në apel i ngarkohen të pandehurve solidarisht. Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën e Lartë brenda 45 ditëve nga njoftimi.

Ky vendim konsiderohet një precedent i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit në sistemin e drejtësisë, duke shënuar një qëndrim më të ashpër ndaj zyrtarëve që abuzojnë me funksionin e tyre publik.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb