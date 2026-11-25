U arrestua nga Policia me bujë të madhe, por e kishte vuajtur dënimin. Gjykata: Të na falësh, kemi ngatërruar dosjen
Një 41-vjeçar nga Delvina u arrestua pak ditë më parë pasi ishte shpallur në kërkim për një dënim me nëntë vite burg. Policia e Shtetit publikoi videon e arrestimit dhe njoftoi zhvillimin e operacionit të koduar “Shijani”. Pas paraqitjes në Gjykatën e Sarandës, 41-vjeçari u lirua. Dënimin për të cilin ishte ndaluar, ai e kishte vuajtur tashmë.
Sipas komunikatës së publikuar në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit, shërbimet e Komisariatit të Delvinës e kapën 41-vjeçarin në Rrethrrotullimin e Shijanit. Policia tha se e kishte lokalizuar në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Në njoftim, policia e lidhi shpalljen në kërkim me një vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, të datës 23 korrik 2026. Sipas komunikatës, vendimi parashikonte nëntë vite burg, për një rast të datës 2 janar 2012. Policia njoftoi gjithashtu se materialet shtesë i kishin kaluar prokurorisë.
Pas ndalimit, familjarët e 41-vjeçarit angazhuan një avokat pasi ai e kishte vuajtuar dënimin për të cilin ishte akuzuar. Kur ai u paraqit në gjykatë, rezultoi se e kishte vuajtur dënimin dhe u lirua sot.
Sipas familjarëve, në gjykatë atij iu kërkua ndjesë dhe iu tha se kishte pasur një ngatërresë me dosjen.
Ajo që mbetet për t’u sqaruar është se çfarë u ngatërrua konkretisht në dosje dhe si u shpall në kërkim 41-vjeçari për një dënim që e kishte vuajtur. Saranda Web