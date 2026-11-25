Jetëgjatësia është tek këmbët: Këmbë të forta për një jetë aktive, ja ushqimet që ndihmojnë muskujt dhe kockat
Kur ngjitja e shkallëve bëhet më e lodhshme ose ngritja nga karrigia kërkon më shumë mund se më parë, ia vlen t’u kushtojmë vëmendje këtyre ndryshimeve. Forca e këmbëve dhe ekuilibri na ndihmojnë të ecim, të kryejmë punët e përditshme dhe të ruajmë pavarësinë me kalimin e viteve. Lëvizja e rregullt dhe ushqyerja e larmishme ndihmojnë në ruajtjen e kësaj aftësie.
Çfarë të hamë për muskuj dhe kocka të forta?
Proteinat ndihmojnë në ruajtjen e masës muskulore, ndërsa kalciumi dhe vitamina D janë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Disa prej burimeve të tyre gjenden lehtësisht në ushqimet që përdorim çdo ditë.
Sardelet dhe skumbria sigurojnë proteina dhe vitaminë D. Sardelet e konservuara, kur konsumohen me halat e buta, japin edhe kalcium.
Vezët, kosi dhe produktet e tjera të qumështit shtojnë proteina në vakt. Kosi, qumështi dhe djathi janë gjithashtu burime kalciumi.
Fasulet, thjerrëzat dhe qiqrat japin proteina bimore dhe fibra. Mund të përdoren në gjellë, supa ose sallata.
Një mëngjes me vezë dhe kos, një drekë me fasule ose një darkë me sardele dhe perime janë mënyra të thjeshta për t’i përfshirë këto ushqime në menunë e javës.
Ecja ndihmon, ushtrimet e forcës plotësojnë rutinën
Ecja me ritëm është një mënyrë praktike për të qëndruar aktiv. Për të ruajtur forcën e këmbëve, në rutinë mund të përfshihen edhe ushtrime si ulja dhe ngritja nga një karrige e qëndrueshme apo lëvizjet me shirita elastikë. Për personat mbi 65 vjeç, rekomandohet që ecja ose një aktivitet tjetër aerobik të shoqërohet me ushtrime force të paktën dy ditë në javë dhe me ushtrime ekuilibri, sipas mundësive fizike.
Kur duhen kontrolluar shqetësimet te këmbët?
Djegia, shpimet ose mpirja që përsëriten në shputa mund të lidhen me nervat dhe ia vlen të diskutohen me mjekun. Vëmendje meriton edhe dhimbja në pulpë që shfaqet rregullisht gjatë ecjes dhe qetësohet pas disa minutash pushim, pasi mund të lidhet me qarkullimin e gjakut në këmbë. Shkaku përcaktohet pas vlerësimit mjekësor. Saranda Web