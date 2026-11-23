Lefter Nika mesazh pas dy vitesh në krye të MEGA: Nisim rrugëtimin parazgjedhor për bashkimin e minoritetit grek
Kryetari i Partisë së Minoritetit Etnik Grek për të Ardhmen (EEMM–MEGA), Lefter Nika, ka përcjellë një mesazh me rastin e përvjetorit të dytë të marrjes së drejtimit të kësaj force politike, duke bërë një bilanc të kësaj periudhe dhe duke paralajmëruar nisjen e përgatitjeve për zgjedhjet vendore.
Në mesazhin e tij, Nika e përshkruan dyvjeçarin si një periudhë përballjesh dhe sfidash, si brenda strukturave të partisë, ashtu edhe në veprimtarinë e saj politike. Ai thekson se, pavarësisht vështirësive, MEGA ka arritur të fitojë mbështetjen e qytetarëve që besojnë te brezi i ri dhe te drejtimi i saj.
“Së bashku me bashkëpunëtorët e mi të vjetër dhe të rinj, zhvilluam një betejë të vështirë, si në frontin e jashtëm, ashtu edhe në atë të brendshëm. Por ne fituam, dhe kjo falë mbështetjes së njerëzve”, shprehet Nika.
Kreu i MEGA thekson gjithashtu angazhimin e partisë për të qenë pranë qytetarëve dhe për të mbrojtur vlerat dhe identitetin e minoritetit etnik grek.
Një pjesë të rëndësishme të mesazhit të tij Nika ia kushton bashkimit politik të minoritetit grek, duke deklaruar se partia që ai drejton nuk është tërhequr asnjëherë nga ky objektiv.
“Nuk e braktisëm kurrë idealin e madh të bashkimit”, thekson ai.
Në përfundim, Lefter Nika njofton nisjen e një rrugëtimi parazgjedhor, me synimin që minoriteti etnik grek të paraqitet i bashkuar dhe të marrë drejtimin e pushtetit vendor.
“Sot nisim një rrugëtim parazgjedhor, i cili do ta gjejë të gjithë Minoritetin Etnik Grek të bashkuar, në mënyrë që ai vetë të marrë në dorë drejtimin e pushtetit vendor”, deklaron Nika.
Mesazhi i kreut të MEGA sinjalizon nisjen e angazhimit politik të kësaj force në prag të zgjedhjeve të ardhshme vendore, duke vendosur në qendër të objektivave bashkimin e minoritetit etnik grek dhe përfaqësimin e tij në qeverisjen lokale.