Tregu i fruta-perimeve në Sarandë jashtë çdo standardi, në shi pikon çatia dhe në verë bëhet furrë
Fare pranë portit, tregu i fruta-perimeve është ndër pamjet e para të Sarandës për turistët që mbërrijnë me traget. Pas vitesh pa mirëmbajtje, shumica e tregtarëve shesin në trotuar. Të enjten, më 26 nëntor, Këshilli Bashkiak diskuton për tregjet e qytetit.
Për të blerë fruta e perime pranë Portit të Sarandës, shumë qytetarë ndalen në trotuar. Aty, përgjatë rrethimit metalik të tregut, tregtarët kanë vendosur arkat me portokaj, speca dhe zarzavate. Brenda, ata që vazhdojnë të shesin përballen me pak klientë dhe xhiro të ulët.
Kjo është pamja e tregut të fruta-perimeve në Sarandë në prag të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Tregu vijon të përdoret çdo ditë, ndërsa kushtet e shitjes janë rënduar pas vitesh pa mirëmbajtje.
Kur bie shi, uji depërton përmes çatisë prej llamarine dhe pikon në hapësirën ku tregtarët mbajnë mallin dhe presin blerësit. Në verë, nxehtësia nën llamarina e bën të vështirë edhe një hyrje të shkurtër për të blerë. Për tregtarët që punojnë aty, kjo do të thotë të kalojnë orë të tëra në vapë, me pak klientë.
Shumica i kanë nxjerrë produktet në trotuar, ku kalimtarët mund t’i shohin dhe të ndalen për të blerë. Ata që kanë mbetur brenda e kanë gjithnjë e më të vështirë të bëjnë xhiro. Gjendja e ambienteve dhe mënyra si ekspozohen produktet jashtë ngrenë gjithashtu pikëpyetje për kushtet higjieno-sanitare të tregtimit.
Për turistët që zbresin nga trageti dhe kalojnë pranë tregut, përballja e parë me Sarandën përfshin edhe këtë pamje: arka me perime mbi trotuar, llamarina të amortizuara dhe mbulesa të improvizuara. Për banorët që blejnë aty dhe tregtarët që sigurojnë të ardhurat nga shitja e përditshme, kjo është një gjendje me të cilën përballen prej vitesh.
Të enjten, më 26 nëntor, Këshilli Bashkiak i Sarandës do të diskutojë për tregjet e qytetit. Për tregun e fruta-perimeve pranë portit, mbetet të shihet nëse nga mbledhja do të dalë një plan me afate për riparimin e çatisë dhe përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare.
Për tregtarët, rezultati i një ndërhyrjeje do të dukej në përditshmëri. Një ditë me shi do të mund ta kalonin duke shitur pa u pikuar uji mbi krye. Në verë, blerësit do të kishin mundësi të hynin në treg, aty ku tregtarët i presin. Saranda Web