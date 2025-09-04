logo
Tragjedia e Xarrës më 1974 ku nga zjarri u dogjën 5 gra dhe 2 burra – VIDEO

04/09/25

Tragjedia e Xarrës më 1974 ku nga zjarri u dogjen 5 gra dhe 2 burra

 

Në kujtesën e banorëve të Xarrës mbetet e gdhendur një nga ngjarjet më të dhimbshme që ka përjetuar kjo zonë. Më 3 shtator 1974, shtatë punëtorë humbën jetën tragjikisht gjatë një procesi të djegies së kontrolluar të kullotave. Ajo ditë e nxehtë e fillimshtatorit u kthye në një skenë lufte me flakët, ku shpresa dhe jeta u shuan mes tymit e dhimbjes.

 

Tragjedia e Xarrës në 1974 ku nga zjarri u dogjen 5 gra dhe 2 burra

 

 

Viktimat e zjarrit

Në këtë tragjedi të pashembullt humbën jetën:

  • Besim Aliu
  • Thanas Poçi
  • Vitori Bega
  • Vasillo Tamushi
  • Sofia Poçi
  • Katerina Gramozi
  • Paqeli Poçi

 

Nga këto shtatë viktima, tre ishin nga e njëjta familje, familja Poçi: Thanas, Sofia dhe Paqeli. Humbja e tyre la një plagë të pashlyeshme jo vetëm te të afërmit, por në gjithë komunitetin e Xarrës.

 

 

Heroizmi i Besim Aliut

Ngjarja ka mbetur veçanërisht në kujtesë për aktin e guximshëm të Besim Aliut, i cili u përpoq të hynte mes flakëve për të shpëtuar shokët e tij. Përpjekja e tij heroike nuk mjaftoi për të përballuar forcën e zjarrit. Disa prej punëtorëve ndërruan jetë gjatë transportit drejt spitalit të Sarandës, ndërsa të tjerë nuk arritën t’i mbijetonin plagëve në spital.

Vëllai i tij, Agim Aliu, ka rrëfyer dhimbshëm se si ndodhi gjithçka atë ditë, duke sjellë përpara brezave të rinj një kujtesë që mbetet e rëndë dhe e paharruar.

Pas afro gjysmë shekulli, në vitin 2023, u organizua një ceremoni për të nderuar kujtimin e viktimave. Një prej rrugëve të Xarrës mori emrin “Besim Aliu”, duke u kthyer në një shenjë respekti për jetën e dhënë mes flakëve dhe për sakrificën e tij për shokët.

 

Kjo ngjarje mbetet një plagë e hapur, por edhe një mësim i hidhur për forcën e natyrës dhe dobësinë e njeriut përballë saj. Mbi të gjitha, është një kujtesë se kujtimi i atyre që u flijuan nuk shuhet kurrë, ashtu si nuk shuhet kurrë respekti i bashkëfshatarëve për ta.

 

