Tirana në bojkot dhe protestë, në Sarandë nxënësit dhe studentët vijojnë normalisht mësimin
Ndonëse studentë dhe nxënës të gjimnazeve të Tiranës kanë bojkotuar mësimin dhe kanë dalë në protesta, në Sarandë procesi mësimor vijon normalisht. Nxënësit e gjimnazit “Hasan Tahsini” dhe studentët e Universitetit të Tiranës, Filiali Sarandë, kanë vijuar mësimin sipas orarit të zakonshëm.
Në kryeqytet, protestat rinisën sot rreth orës 11:30, kur studentët u mblodhën përpara Ministrisë së Arsimit. Tubimi nisi më herët se ora 14:00, që ishte paralajmëruar për zhvillimin e protestës.
Studentët hodhën thirrjet “Rama, jep dorëheqjen” dhe “Rama në burg, Berisha në burg”. Deri në këto momente nuk ka pasur ndërhyrje nga policia, ndërsa efektivët janë pozicionuar brenda oborrit të ministrisë.
Që në mëngjes, mësimi u bojkotua në disa fakultete, përfshirë Drejtësinë, Mjekësinë, Ekonomikun dhe Politeknikun. Studentët lanë auditorët për t’iu bashkuar protestës.
Një grup studentësh të Mjekësisë marshuan drejt Fakultetit të Shkencave të Natyrës, ku u bënë thirrje të rinjve të bashkoheshin me ta. Studentë të këtij fakulteti lanë mësimin dhe iu bashkuan marshimit.
Protestat e sotme pasojnë dhunën brutale të ushtruar dje nga forcat e policisë ndaj dhjetëra studentëve. Gjatë ndërhyrjes, policët i thyen këmbën një të riu 19-vjeçar dhe e tërhoqën zvarrë. Saranda Web