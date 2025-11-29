logo
0
Rezervime Suvenire

Të dielën drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti

29/11/2520:02

Shperndaje:

Nesër drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti

 

Të dielën, më 30 nëntor, ora 13:00, vjen derbi i madh Delvina–Butrinti, një ndeshje që gjithmonë ndizet nga rivaliteti i fortë dhe atmosfera elektrizuese mes dy skuadrave më të dashura të jugut.

 

 

 

Kjo sfidë pritet me interes të jashtëzakonshëm nga tifozët, pasi dy ekipet synojnë të tregojnë forcën, karakterin dhe ambicien për të dominuar në fushë. Emocionet, ritmi dhe lufta sportive premtojnë një 90-minutësh spektakolar.

 

Takimi do të transmetohet LIVE në Saranda Web, në Facebook dhe në YouTube, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të jenë në stadium por duan ta ndjekin ndeshjen në kohë reale me cilësi të lartë dhe komentim.

 

Qëndroni me ne dhe mos e humbisni këtë derbi që pritet të ndezë fundjavën sportive në jug!

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Të dielën drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti

Të dielën drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti
Fshati Kostar në Finiq i izoluar prej 12 ditësh – Banorët: “Jemi pa bukë, bashkia nuk do t’ia dijë” &#8211; VIDEO

Fshati Kostar në Finiq i izoluar prej 12 ditësh – Banorët: “Jemi pa bukë, bashkia nuk do t’ia dijë” – VIDEO
Ksamil – Digjet plotësisht një lokal gjatë orëve të para të mëngjesit

Ksamil – Digjet plotësisht një lokal gjatë orëve të para të mëngjesit
Pavarësia nuk bojkotohet: Precedent i rrezikshëm dhe tentativë për të mbuluar votimet e hapura

Pavarësia nuk bojkotohet: Precedent i rrezikshëm dhe tentativë për të mbuluar votimet e hapura
Së shpejti nisin punimet në Rrugën &#8220;Lefter Talo&#8221; në Sarandë, investim 1,2 milion euro

Së shpejti nisin punimet në Rrugën “Lefter Talo” në Sarandë, investim 1,2 milion euro
Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e

Dyqan industrialesh në qendër të Sarandës kërkon Punonjës/e

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.