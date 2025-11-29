Të dielën drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti
Nesër drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web derbi i madh Delvina – Butrinti
Të dielën, më 30 nëntor, ora 13:00, vjen derbi i madh Delvina–Butrinti, një ndeshje që gjithmonë ndizet nga rivaliteti i fortë dhe atmosfera elektrizuese mes dy skuadrave më të dashura të jugut.
Kjo sfidë pritet me interes të jashtëzakonshëm nga tifozët, pasi dy ekipet synojnë të tregojnë forcën, karakterin dhe ambicien për të dominuar në fushë. Emocionet, ritmi dhe lufta sportive premtojnë një 90-minutësh spektakolar.
Takimi do të transmetohet LIVE në Saranda Web, në Facebook dhe në YouTube, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të jenë në stadium por duan ta ndjekin ndeshjen në kohë reale me cilësi të lartë dhe komentim.
Qëndroni me ne dhe mos e humbisni këtë derbi që pritet të ndezë fundjavën sportive në jug!
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Fshati Kostar në Finiq i izoluar prej 12 ditësh – Banorët: “Jemi pa bukë, bashkia nuk do t’ia dijë” – VIDEO