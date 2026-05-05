“Fondi Shqiptar i Zhgënjimit” investon në Sarandë pa pyetur qytetarët – VIDEO

05/05/26 20:58

Ibrahim Bajrami: “Fondi Shqiptar i Zhgënjimit” po investon në Sarandë pa pyetur qytetarët

Debate të forta janë shënuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Sarandë, ku Ibrahim Bajrami ka hedhur akuza të drejtpërdrejta ndaj Fondi Shqiptar i Zhvillimit, duke e cilësuar atë si “Fondi Shqiptar i Zhgënjimit”.

 

 

Gjatë fjalës së tij, Bajrami u shpreh se investimet në Sarandë po realizohen sipas dëshirës së institucionit, pa marrë në konsideratë mendimin e komunitetit lokal. Ai theksoi se projektet shpeshherë nuk reflektojnë nevojat reale të banorëve dhe nuk kalojnë në procese të mirëfillta konsultimi.

 

Si shembull konkret, ai përmendi një dëgjesë publike të zhvilluar më herët, ku sipas tij, jo vetëm që nuk u morën parasysh shqetësimet e qytetarëve, por u injorua edhe qëndrimi i kryetarit të atëhershëm të bashkisë, Adrian Gurma.

 

 

Deklaratat e Bajramit kanë rikthyer në vëmendje debatet mbi transparencën dhe mënyrën e zbatimit të investimeve publike në Sarandë, në një kohë kur kërkohet gjithnjë e më shumë përfshirje e qytetarëve në vendimmarrje. Saranda Web

 

