Ardit Bido: Delvina dhe Konispoli duhet të mbeten bashki, identiteti nuk negociohet – VIDEO
Në kuadër të diskutimeve për reformën territoriale në vend, Ardit Bido ka reaguar publikisht nga Vlora, duke theksuar se bashkitë e Delvinës dhe Konispolit nuk duhet të shkrihen, por të vijojnë të ekzistojnë si njësi të pavarura administrative.
Gjatë një mbledhjeje të Komisionit të Reformës Territoriale, ai u shpreh se riorganizimi i pushtetit vendor duhet të mbështetet mbi tre shtylla kryesore: ekonominë, identitetin dhe shërbimet ndaj qytetarëve. Sipas tij, këto elemente janë të pandashme dhe nuk mund të sakrifikohen në emër të njëri-tjetrit.
Bido vuri në dukje rëndësinë historike dhe kulturore të këtyre zonave, duke e cilësuar Delvinën si një qendër me peshë historike në jug të vendit, ndërsa Konispolin si një përfaqësim të rëndësishëm të Çamërisë në Shqipëri. Në këtë kuadër, ai përmendi edhe rolin e Sarandës si një qendër e re zhvillimi në rajon, duke theksuar se të treja bashkitë duhet të funksionojnë paralelisht dhe në mënyrë të qëndrueshme.
Një nga shqetësimet kryesore të ngritura prej tij ishte pabarazia në ndarjen e buxheteve, ku sipas deklaratës së tij, bashki si Delvina dhe Konispoli përballen me fonde shumë më të ulëta krahasuar me qytete të tjera si Vlora, Himara apo Saranda. Ai kërkoi që këtyre njësive t’u garantohen burime financiare më të drejta, në mënyrë që të ofrojnë shërbime reale dhe cilësore për qytetarët.
Në përfundim, Bido theksoi se zgjedhja nuk duhet të jetë mes ruajtjes së identitetit dhe zhvillimit ekonomik, por arritja e të dyjave njëkohësisht. Sipas tij, mbështetja e bashkive që mbajnë gjallë krahinat historike si Çamëria dhe Labëria është një detyrim institucional dhe jo një luks.
