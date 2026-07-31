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Taverna Avlia në Sarandë kërkon Kuzhinier/e dhe Ndihmës kuzhiniere

31/07/2620:28

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Taverna Avlia në Sarandë kërkon të punësojë:

 

• Kuzhinier/e
• Ndihmës kuzhiniere

 

Ofrohet pagë e kënaqshme.

 

📍 Adresa: Rruga Mitat Hoxha, pranë Portit, Sarandë

Kontakt: +355 69 482 9770

 

Taverna Avlia në Sarandë kërkon Kuzhiniere dhe Ndihmës kuzhiniere

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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