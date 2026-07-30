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Reforma territoriale depozitohet në Kuvend: 15 bashki shkrihen, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?

30/07/2614:32

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Reforma territoriale 2.0 depozitohet në Kuvend: 15 bashki drejt shkrirjes, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?

Deputetët e mazhorancës, anëtarë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, kanë depozituar sot në Kuvend propozimin për Reformën Administrativo-Territoriale 2.0, e cila parashikon një riorganizim të ndjeshëm të pushtetit vendor në Shqipëri. Propozimi u është përcjellë gjithashtu kryetarëve të bashkive dhe këshillave bashkiakë.

 

 

Sipas modelit të propozuar, numri i bashkive do të ulet nga 61 në 46. Në praktikë, 28 bashki do të konsolidohen në 13 bashki të reja, ndërsa struktura e ardhshme territoriale parashikohet të përbëhet nga 46 bashki, 71 qytete përbërëse dhe 387 njësi administrative.

 

Delvina dhe Konispoli mbeten bashki

 

Për jugun e vendit, një nga çështjet me interes të drejtpërdrejtë është e ardhmja e Delvinës dhe Konispolit.

Në listën e propozuar të bashkive që shkrihen nuk përfshihen as Bashkia Delvinë dhe as Bashkia Konispol. Kjo do të thotë se, sipas propozimit të depozituar, të dyja ruajnë statusin e tyre si bashki më vete.

Edhe Bashkia Sarandë dhe Bashkia Finiq nuk rezultojnë në listën e njësive që propozohet të cënohen.

 

Krijohet niveli i ri “Qyteti”

 

Një prej ndryshimeve kryesore të reformës është krijimi i një niveli të ri të organizimit vendor, të quajtur “Qyteti”.

Skema aktuale:

Bashki – Njësi Administrative

propozohet të zëvendësohet me:

Bashki – Qytet – Njësi Administrative

Bashkia do të mbetet njësia e vetme e vetëqeverisjes vendore, me një kryetar, një këshill bashkiak, një administratë dhe një buxhet të vetëm.

Ndërkohë, “Qyteti” do të ketë rol në përfaqësim, planifikim dhe organizimin e shërbimeve, si dhe një nënkryetar përgjegjës për koordinimin administrativ.

 

Cilat bashki propozohet të shkrihen?

 

Sipas propozimit të depozituar, ndryshimet përfshijnë:

  • Dimal dhe Poliçan i bashkohen Beratit;
  • Klosi i bashkohet Matit;
  • Cërriku dhe Belshi i bashkohen Elbasanit;
  • Prrenjasi i bashkohet Librazhdit;
  • Patosi i bashkohet Fierit;
  • Divjaka i bashkohet Lushnjës;
  • Libohova i bashkohet Gjirokastrës;
  • Memaliaj i bashkohet Tepelenës;
  • Këlcyra i bashkohet Përmetit;
  • Maliqi i bashkohet Korçës;
  • Rinasi i bashkohet Tiranës, ndërsa Bashkia Vorë mbetet;
  • Selenica i bashkohet Vlorës;
  • Fushë-Arrëzi i bashkohet Pukës.

Nëse propozimi miratohet në këtë formë, harta administrative e Shqipërisë do të kalojë nga 61 në 46 bashki.

 

Për zonën e jugut, propozimi sjell një përgjigje të rëndësishme pas diskutimeve të muajve të fundit: Delvina dhe Konispoli nuk janë mes bashkive që parashikohet të shkrihen dhe, sipas variantit të depozituar, vazhdojnë të ekzistojnë si bashki më vete. Saranda Web

 

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