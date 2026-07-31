logo
0
Rezervime Suvenire

Familja kërkon ndihmë: 53-vjeçari ka humbur kontaktet që prej ditës së djeshme

31/07/269:30

Shperndaje:

Familja kërkon ndihmë: 53-vjeçari nga Rusani ka humbur kontaktet që prej ditës së djeshme.

Familja e Polo Shkrepa, 53 vjeç, nga Rusani i Delvinës, kërkon ndihmën e qytetarëve për gjetjen e tij, pasi ka humbur kontaktet me familjarët që prej ditës së djeshme.

 

 

Sipas familjarëve, 53-vjeçari është parë për herë të fundit në Delvinë, ku ka pirë një kafe dhe më pas është larguar me fugon në drejtim të Sarandës.

 

Prej atij momenti, familja nuk ka mundur të komunikojë me të, ndërsa telefoni i tij rezulton i padisponueshëm.

 

Familjarët kanë denoncuar rastin edhe në Polici dhe kërkojnë ndihmën e kujtdo që mund ta ketë parë Polo Shkrepën ose që mund të ketë informacion mbi vendndodhjen e tij.

 

Kushdo që ka informacion, lutet të njoftojë Policinë ose të kontaktojë familjarët. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Banorët prisnin përgjigje për ujin, dështon mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë &#8211; VIDEO

Banorët prisnin përgjigje për ujin, dështon mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë – VIDEO
Firmosi “pavarësinë” e Delvinës dhe Konispolit, Ardit Bido fshin videon nga Facebook

Firmosi “pavarësinë” e Delvinës dhe Konispolit, Ardit Bido fshin videon nga Facebook
Familja kërkon ndihmë: 53-vjeçari ka humbur kontaktet që prej ditës së djeshme

Familja kërkon ndihmë: 53-vjeçari ka humbur kontaktet që prej ditës së djeshme
Reforma territoriale depozitohet në Kuvend: 15 bashki shkrihen, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?

Reforma territoriale depozitohet në Kuvend: 15 bashki shkrihen, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?
Monavie Mediterranean Restaurant by Camelot në Ksamil kërkon Kamarier

Monavie Mediterranean Restaurant by Camelot në Ksamil kërkon Kamarier
Lordi Rothschild kritikon sërish qeverinë për Butrintin: Vendimet bien ndesh me detyrimet ndaj UNESCO-s

Lordi Rothschild kritikon sërish qeverinë për Butrintin: Vendimet bien ndesh me detyrimet ndaj UNESCO-s

Suvenire

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.