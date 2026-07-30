logo
0
Rezervime Suvenire

Tragjedi në det/ 65-vjeçari humb jetën, po peshkonte me dinamit

30/07/2611:55

Shperndaje:

Tragjedi në det/ 65-vjeçari humb jetën, po peshkonte me dinamit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në afërsi të zonës së Porto Palermos, ku një 65-vjeçar ka humbur jetën pas shpërthimit të një lënde plasëse.

 

 

Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:00. Dyshohet se shtetasi Pandeli Mërkuri, 65 vjeç, ishte duke kryer peshkim të paligjshëm me lëndë plasëse, kur dinamiti ka shpërthyer duke i shkaktuar dëmtime të rënda.

 

65-vjeçari është transportuar menjëherë drejt Qendrës Shëndetësore të Himarës për ndihmë mjekësore, por nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve dhe ka humbur jetën.

 

Policia bën të ditur se grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për dokumentimin e saj. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Reforma territoriale depozitohet në Kuvend: 15 bashki shkrihen, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?

Reforma territoriale depozitohet në Kuvend: 15 bashki shkrihen, çfarë parashikohet për Delvinën dhe Konispolin?
Monavie Mediterranean Restaurant by Camelot në Ksamil kërkon Kamarier

Monavie Mediterranean Restaurant by Camelot në Ksamil kërkon Kamarier
Lordi Rothschild kritikon sërish qeverinë për Butrintin: Vendimet bien ndesh me detyrimet ndaj UNESCO-s

Lordi Rothschild kritikon sërish qeverinë për Butrintin: Vendimet bien ndesh me detyrimet ndaj UNESCO-s
Tragjedi në det/ 65-vjeçari humb jetën, po peshkonte me dinamit

Tragjedi në det/ 65-vjeçari humb jetën, po peshkonte me dinamit
Shërbimet e check-up dhe dializës do të ofrohen nga shteti, hiqet kufiri 70 vjeç

Shërbimet e check-up dhe dializës do të ofrohen nga shteti, hiqet kufiri 70 vjeç
Zjarrfikësit e Sarandës, Delvinës, Konispolit, Finiqit dhe Himarës përfitojnë 1 pagë shtesë

Zjarrfikësit e Sarandës, Delvinës, Konispolit, Finiqit dhe Himarës përfitojnë 1 pagë shtesë

Suvenire

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.